Pensionarii brasoveni cu varsta mai mare de 70 de ani si pensii cuprinse intre 2.100 si 3.000 de lei au beneficiat doar o luna de abonamente gratuite pe transportul in comun din municipiul Brasov. Ei au primit aceasta facilitate incepand cu data de 1 iulie, in baza unei hotarari a Consiliului Local Brasov din luna mai si au ramas fara ea incepand cu data de 1 august, tot in baza unei decizii a Deliberativului Local, adoptata in 26 iulie. Practic, de la 1 august 2023, varstnicii din categoria ... citeste toata stirea