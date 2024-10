Pe 15 octombrie, planul pentru Rulmentul. Se va anunta arhitectul care va lua cei 11.324.520 lei pentru ideile de reconversie a fostei uzine

Primaria Brasov a lansat in luna mai concursul international de solutii pentru reconversia fostei platforme industriale. In ultimii 3 ani, edilii au lucrat la studiile de fundamentare in acest sens: topografic, de peisaj, geotehnic, care au fost incluse in dosarul de concurs. Saptamana viitoare, pe 15 octombrie, va fi desemnat si castigatorul proiectului.Pentru a asigura materialele de logistica necesare jurizarii finale, edilii au cumparat de la o firma de birotica si papetarie din oras ... citește toată știrea