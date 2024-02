PE aproba un sprijin bugetar esential pentru Ucraina si UE

Parlamentul European a aprobat, marti, 27 februarie, revizuirea bugetului pe termen lung al Uniunii, cunoscut sub numele de "cadrul financiar multianual" sau CFM. El include Mecanismul pentru Ucraina, in valoare de 50 de miliarde EUR, si platforma "Tehnologii strategice pentru Europa" (STEP), care urmareste sa creasca independenta strategica a Uniunii si sa stimuleze inovarea.Aceasta actualizare a CFM va permite bugetului Uniunii sa se adapteze mai eficient la nevoile in continua schimbare si ... citește toată știrea