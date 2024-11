Pe ce salarii se fac angajari "La Cocos"

Reteaua locala de retail "La Cocos" se extinde si in Brasov, unde va deschide al IV-lea hipermarket din tara. Noul magazin va ocupa o suprafata de aproximativ 10.000 metri patrati si ar urma sa fie amenajat in complexul comercial Brintex. Desi initial se anunta ca magazinul se va deschide in luna octombrie, iar apoi deschiderea s-a amanat pentru luna noiembrie, la inceputul acestei luni, compania a anuntat ca deschiderea va avea loc abia in 24 ianuarie 2025.Intre timp, compania a anuntat ca ... citește toată știrea