Antifrauda a pornit o campanie de controale la nivel national impreuna cu Inspectia Muncii, dupa proiectul pilot derulat anul trecut in Bucuresti-Ilfov, urmand ca verificari sa aiba loc la nivel local in fiecare judet, a transmis Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF), la solicitarea Profit.ro.Campania vizeaza prioritar munca nefiscalizata prin intermediul platformelor de transport alternativ, cum sunt Uber si Bolt, dar si activitatile de curierat la cerere cu produse alimentare in ... citeste toata stirea