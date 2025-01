Pe terasa, la Aeroport. Se deschid licitatiile pentru cei care vor sa deschida restaurant, salon VIP, terase la AIGB

Consiliul Judetean Brasov ar urma sa aprobe in sedinta ordinara de la finalul acestei luni o noua procedura de scoatere la licitatie in vederea inchirierii a unor spatii de la Aeroportul International Brasov. Vorbim atat de spatii exterioare, cum ar fi terase, precum si a unor spatii interioare, salonul VIP al terminalului, restaurantul sau spatiile comerciale de tip duty-paid (magazine).Potrivit proiectului de hotarare, preturile pleaca de la suma de 2,25 euro/mp/luna fara TVA, in cazul unei ... citește toată știrea