Penny isi extinde magazinul din Tarlungeni

Odata cu extinderea zonelor rezidentiale si in comunele din jurul Brasovului, marile lanturi de magazine au inceput sa se extinda si in localitatile rurale. Astfel, lantul de magazine Penny va amenaja un spatiu comercial in Tarlungeni pe strada Mesterul Manole, proiectul fiind acum in etapa obtinerii acordului de mediu.Conform documentatiei depuse la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, terenul pe care urmeaza sa se realizeze investitia are o suprafata totala de 6.400 mp, iar suprafata ... citește toată știrea