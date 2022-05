Penny, un nou supermarket in Tractorul

Penny a inceput de anul trecut procedurile birocratice pentru a construi un magazin in noua zona rezidentiala Tractorul, mai exact pe strada Ioan Popasu nr. 26. In prezent, proiectul este in curs de obtinere a avizului de mediu, iar potrivit documentatilor depuse la Agentia pentru Protectia Mediului, in acest proiect retailer-ul va investi 1,55 milioane de lei. Suprafata de teren pe care ar urma sa fie construit supermarketul este de 6.825 mp, din care 19,72 mp ar urma sa fie cedati pentru ... citeste toata stirea