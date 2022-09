Numarul mediu de pensionari a scazut in al doilea trimestru, iar pensia medie lunara a crescut cu doar 1 leu, fata de primul trimestru din acest an, arata datele Directiei Judetene de Statistica Brasov.La nivelul judetului Brasov, numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 147.004 persoane. Acesta este mai mic cu 268 persoane decat cel inregistrat in ... citeste toata stirea