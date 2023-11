Noua lege a pensiilor a fost adoptata luni, 20 noiembrie, de Camera Deputatilor (for decizional), cu 199 de voturi pentru, 39 impotriva si 17 abtineri, for decizional in acest caz. Actul normativ a trecut in procedura accelerata, intr-o singura zi, de comisia de specialitate si de plen, care a discutat documentul doar o ora.Graba Coalitiei de a adopta legea este justificata de faptul ca, azi, 21 noiembrie, are loc renegocierea PNRR pentru eliminarea procentajului de 9,4% din PIB alocat ... citeste toata stirea