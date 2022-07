Pentru 10 angajati, 360.000 lei

Pe parcursul lunii iunie 2022, inspectorii de munca au aplicat in urma controalelor, in domeniul relatiilor de munca si al securitatii in munca, amenzi in valoare totala de 462.500 lei, in judetul Brasov. Cea mai mare pondere a amezilor au fost pentru "munca la negru". 49 de persoane au fost depistate ca desfasurau munca nedeclarata la 10 angajatori, care au fost sanctionati cu amenzi in valoare totala de 360.000 lei. In ceea ce priveste respectarea prevederilor referitoare la completarea si ... citeste toata stirea