Pentru greci, la noi e paradisul fiscal

Presa greaca scrie ca e mai avantajos sa faci afaceri in Romania decat in Grecia. "Romania devine o destinatie de investitii destul de atractiva, deoarece prezinta oportunitati de afaceri insotite de un sistem fiscal favorabil", scrie Insider.gr.Regimul impozitului pe profit din Romania prevede o cota unica de impozitare de 16% pe profit, fara impozit in avans si impozit pe afaceri perceput de intreprinderile din Grecia. Tot la noi, afacerile mici sunt impozitate cu o cota de 1% pana la ... citește toată știrea