"Pentru un pret bun, orice e de vanzare": Neculaie a refuzat o oferta de 12 milioane de euro pentru Hotelul Piatra Mare din Poiana Brasov

Omul de afaceri Ioan Neculaie a refuzat o oferta de 12 milioane de euro pentru Hotelul Piatra Mare, releva surse din piata imobiliara din Brasov. Initial, Neculaie ar fi dorit 17 milioane de euro in schimbul hotelului, unul dintre cele mai cunoscute din statiunea Poiana Brasov, dar cand a primit oferta, chiar daca era mai mica decat ce solicitase initial, a ridicat pretul la 19 milioane de euro. In 2015, intr-o perioada in care afacerile ii mergeau bine, Neculaie a mai scos la vanzare hotelul,