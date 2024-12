Perchezitii la Brasov intr-un dosar de import/export ilegal cu substante dopante

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis au pus in executare 17 mandate de perchezitie domiciliara, dintre care 5 in judetul Timis, 7 in judetul Arad, 2 in judetul Caras-Severin, 1 in judetul Suceava, 1 in judetul Brasov si 1 in judetul Braila, la persoane cercetate pentru trafic ilicit de substante dopante.Perchezitiile s-au desfasurat in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de "import/ export de substante de mare risc, ... citește toată știrea