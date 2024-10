Perchezitii la Kronospan Brasov. Un dosar penal de "poluare prin evacuare in atmosfera a unor substante periculoase"

Miercuri, procurorii de pe langa Tribunalul Alba au facut perchezitii la o instututie publica din Alba Iulia, dar si la sediul unor societati comerciale, printre care Kronospan, la punctul de lucru situat in municipiul Brasov. Perchezitiile au fost realizate in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de "poluare prin evacuarea in atmosfera a unor substante periculoase, exportul de deseuri cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, fals informatic, fals in inscrisuri ... citește toată știrea