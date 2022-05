Permisul auto poate fi preschimbat fara examen in mai multe tari. Care sunt acestea

Numarul tarilor aflate pe lista celor pentru care permisele auto obtinute acolo se preschimba in documente similare romanesti, fara a fi nevoie de o alta examinare sau testare, a fost majorat, potrivit unui ordin al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), oficializat joi, 22 mai 2022.Mai exact, prin Ordinul MAI nr. 56/2022 a fost inclusa Australia in lista tarilor pentru care recunoasterea si preschimbarea permiselor de conducere australiene in documente de acelasi fel romanesti se face fara ... citeste toata stirea