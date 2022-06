Persoanele fizice si juridice si-ar putea amana ratele la banca timp de 9 luni

Persoanele fizice si juridice afectate de criza vor putea solicita amanarea platii ratelor la credite pe o perioada de pana la 9 luni, potrivit proiectului de moratoriu lansat luni in dezbatere publica de Ministerul Finantelor.Actul normativ are in vedere cresterea accelerata a preturilor pentru produsele energetice si, implicit, a cheltuielilor cu utilitatile inregistrate la nivel companiilor si gospodariilor; dar si invazia militara a Rusiei in Ucraina.De asemenea, actul are in vedere ... citeste toata stirea