Pesta porcina, izolata la Brasov: Mai avem un singur focar, dupa ce anul trecut 9.500 de porci au fost sacrificati

Numarul de focare de pesta porcina africana este in scadere, atat la nivel judetean, cat si la nivel national. In acest moment, in judetul Brasov este activ doar focarul de la Fagaras, unde, in Ajunul Craciunului a fost descoperita boala intr-o gospodarie individuala. Cu o zi inainte, in 23 decembrie 2021, a fost confirmat si cel mai recent caz de pesta porcina africana la un mistret.Cazul de la Fagaras, unul cu suspiciuni penale: descoperit in ajund de Craciun, la un particular cu 31 de ... citeste toata stirea