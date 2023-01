Peste 153.000 de lei, amenzile ITM Brasov din decembrie

8 persoane care desfasurau munca nedeclarata la 4 angajatori au gasit inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Brasov, in luna decembrie. Amenzile lasate patronilor insumeaza 80.000 de lei.Astfel, pentru primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, au fost sanctionati 3 angajatori, unde au fost gasite 6 persoane care prestau activitate fara forme legale de angajare. ... citeste toata stirea