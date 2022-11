Peste 2.000 de persoane asteptate la Targul de Cariere

Peste 2.000 de brasoveni si nu numai care sunt in cautarea unui loc de munca sau care doresc sa il schimbe sunt asteptati in 25 si 26 noiembrie la Targul de Cariere. La evenimentul organizat la Coresi Shopping Resort si-au anuntat deja prezenta peste 30 de companii. "Editia de toamna va fi marcata de prezenta unui numar mare de companii din diferite sectoare de activitate, care sunt nerabdatoare sa prezinte candidatilor ofertele de angajare. Daca esti interesat de o cariera in domeniul auto & ... citeste toata stirea