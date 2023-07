Inchiderea si transformarea in spatiu de agrement a fostei gropi de deseuri menajere a Brasovului (din zona Timis - Triaj) ar putea costa 42,6 milioane de lei. Valoarea proiectului si studiul de fezabilitate au fost aprobate in sedinta de plen a Consiliului Local de miercuri, iar in perioada urmatoare vor fi cautate sursele de finantare, dar vor fi incepute si demersurile necesare executiei (obtinerea autorizatiilor, organizarea licitatiei etc.).Depozitarea a fost sistata la acest depozit ... citeste toata stirea