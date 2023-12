Primaria Brasov este in curs de finalizare a procedurii pentru achizitia unui balon sportiv, astfel incat elevii de la Scoala 2 sa poata juca si fotbal in timpul orelor de sport incepand cu viitorul an scolar. Decizia a fost luata dupa numeroasele contre iscate in jurul salii de gimnastica de la Scoala Gimnaziala nr. 2 si acceptarea unei solutii de avarie pentru ca elevii sa isi poata sustine orele de sport in conditii optime.Astfel, potrivit unui anunt postat pe platforma de licitatii ... citeste toata stirea