Peste 775 de companii ucrainene au intrat pe piata din Romania. Cate firme si-au deschis ucrainenii la Brasov

Peste 775 de companii ucrainene au intrat pe piata din Romania, de la invazia Rusiei, din care 746 sunt inca in functiune.Ucrainenii si-au mutat o parte din afaceri in Romania de la inceperea razboiului cu Rusia. O buna parte dintre firmele cu actionariat ucrainean deschise in Romania dupa inceperea invaziei sunt la Brasov.Peste 775 de companii ... citește toată știrea