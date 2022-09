PETrica a colectat intr-un an, cat altii in 10: aproape 4.000.000 de ambalaje pentru bauturi

A trecut un an de la editia 2021 a Forumului Oraselor Verzi, cand a fost montat primul automat inteligent de colectare a ambalajelor pentru bauturi, din plastic, metal si sticla, iar bilantul este cu adevarat spectaculos: in prezent sunt functionale trei aparate PETrica si au fost colectate aproape 4.000.000 de recipiente, mai intai din zonele Livada Postei, Racadau, Astra si Gara, din municipiul Brasov.Pe 6 septembrie, anul trecut, primul automat PETrica, montat in zona Livada Postei a ... citeste toata stirea