Brasovul este judetul cu cele mai multe locuinte vandute, dupa Bucuresti si zona Ilfovului, in ciuda faptului ca numarul de unitati tranzactionate a scazut cu 11,5% in primele sase luni ale acestui an fata de perioada similara a anului trecut, arata o statistica a companiei de consultanta imobiliara SVN Romania. Numai in luna iunie 2023 scaderea a fost de 19,8% fata de luna iunie 2022.Acelasi raport arata ca la nivel national scaderea numarului de tranzactii a fost de 22% in primul semestru ... citeste toata stirea