Piata imobiliara din Brasov: la 1 oferta, 4-5 cereri

Spatiile pretabile pentru productie sunt la mare cautare pe piata imobiliara brasoveana, semn ca afacerile in domeniul industrial sunt in plina dezvoltare la Brasov, dar foarte bine se vand si locuintele. "Este o piata a vanzatorilor, ca sa spunem asa, in conditiile in care pe orice oferta listata in piata sunt aproximativ 4-5 cereri. Oamenii cauta atat pe segment rezidential vechi, cat si pe segment rezidential nou, dar ce am observat, de la sfarsitul anului 2024 pana in prezent, este si o ... citește toată știrea