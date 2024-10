Piata in Codlea, de peste 4 milioane de lei

Primaria din Codlea a decis sa investeasca in amenajarea unei piete agroalimentare in municipiu, fiind una dintre nevoile stringente ale localnicilor. In acest sens, a fost intocmit un proiect tehnic, care acum a intrat in etapa finala de verificare inainte de lansarea procedurii pentru derularea lucrarilor de amenajare.In acest sens, a fost semnat un contract in valoare de 8.900 lei fara TVA cu firma de proiectare si consultanta Novolution ... citește toată știrea