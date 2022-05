Pietele Star si Astra, la faza obtinerii documentatiilor pentru extindere si modernizare

Pentru a creste atractivitatea pietelor agroalimentare, Primaria Brasov are in plan modernizarea si extinderea acestora. Anul acesta sunt in plan doua dintre cele cinci piete, respectiv Star si Astra. In vederea demararii proiectelor, au fost emise certificatele de urbanism care stabilesc conditiile pentru derularea lucrarilor.La Piata Star, amenajarea vizeaza crearea unui spatiu modern si adecvat, in care producatorii locali sa isi poata prezenta oferta, fara a fi necesare interventii majore. ... citeste toata stirea