Plafonarea la gaz ar urma sa fie prelungita cu inca un an, iar cea la electricitate pentru inca 3 luni

Plafonarea preturilor la gaz ar putea fi prelungita cu un an, pana in aprilie 2026, iar cea la electricitate pentru inca trei luni, potrivit unor surse guvernamentale citate de Pro TV.Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, le recomanda romanilor sa isi schimbe furnizorii care propun preturi foarte mari, precum cele de 8,38 lei pe kilowatt. De asemenea, ii indeamna sa verifice ofertele disponibile pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)."Nu e o chestiune ... citește toată știrea