Administratia Fondului de Mediu precizeaza ca din cauza numarului foarte mare de accesari, inscrierea persoanelor fizice in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local (demarat luni, 31 iulie, ora 10.00) se desfasoara intr-un rimt mai lent. Pana la ora 11.00 s-au inscris peste 600 de persoane fizice in cadrul programului prin intermediul aplicatiei. Numarul acestora a urcat la 1.006 in jurul orei 11:30, potrivit datelor Economedia."Echipa IT din cadrul