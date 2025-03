Podul inchis de la Ticusu va fi reconstruit. De la lemn, la beton

Inchis de aproximativ un an, podul de lemn de pe DJ 130C, la iesirea din satul Ticusul Nou (comuna Comana) va fi reconstruit de Consiliul Judetean Brasov, care este administratorul drumului. Demersurile pentru realizarea acestei investitii sunt intr-o faza incipienta, documentatia aferenta proiectului fiind in etapa obtinerii acordului de mediu din partea Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Brasov.Podul a fost expertizat in anul 2024, iar specialistii au stabilit ca este intr-o stare ... citește toată știrea