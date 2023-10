Firma Doua Ha Project din Brasov, care activeaza in domeniul turistic, a inceput din primavara demersurile pentru a construi un complex de vacanta pe terenul pe care il detine in proprietate in Poiana Brasov, in vecinatatea strazii Poiana Doamnei si a Hotelului Caraiman. Dupa ce a obtinut aprobarea pentru Planul Urbanistic de Detaliu, firma a inceput demersurile pentru avizarea proiectului in vederea obtinerii autorizatiei de construire.In prezent, este in curs de derulare procedura pentru ... citeste toata stirea