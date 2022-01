Poiana Brasov: In weekend se deschid alte doua partii

Dupa ce iarna si-a intrat in drepturi, iar in ultima perioada s-au inregistrat si temperaturi de minus 17 grade Celsius, administratorii domeniului schiabil din Poiana Brasov au repornit instalatiile de producere a zapezii artificiale, in special pe partiile din partea inferioara a masivului.Astfel, Primaria Brasov a anuntat ca la finalul acestei saptamani vor fi deschise partiile Sulinar, Drumul Rosu si breteaua de legatura care leaga Drumul Rosu cu partia Bradul, toate in partea inferioara ... citeste toata stirea