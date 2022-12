Poiana Brasov: Tunurile de zapada au fost pornite

Dupa perioada extrem de calda din ultima perioada, meteorologii au anuntat o racire accentuata a vremii. De aceasta "fereastra de frig" incearca sa profite administratorii domeniului schiabil din Poiana Brasov, care au pornit luni, 12 decembrie, lanciile si tunurile de zapada de pe partea superioara a Masivului Postavarul. Zapada produsa in aceste zile va fi depozitata in zona partiilor Lupului, Doamnei si Drumul Rosu, urmand ca in perioada urmatoare, in functie de vreme, sa fie folosita pentru ... citeste toata stirea