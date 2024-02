"Polii" somajului la Brasov: Sanpetru -12, Ormenis - 431

Potrivit Directiei Judetene de Statistica, in luna decembrie 2023, in judetul Brasov existau aproape 6.700 de someri inregistrati. Cifra duce judetul nostru in prima treime pe tara in ce priveste numarul total de someri, dar in ultima treime ca rata a somajului, adica numarul somerilor raportat la populatia apta de munca.Aproape trei sferturi dintre someri sunt in mediul rural, chiar daca populatia din judet este concentrata in cel urban. Procentul femeilor din numarul total al somerilor ... citește toată știrea