Politia inca n-a dat de Lamborghini-ul pe care trebuia sa-l sechestrze de la afaceristul brasovean Calin Donca

Pe site-ul Politiei Romane, apare si acum ca "autoturism furat" o masina de lux a afaceristului brasovean Calin Donca, evaluata in piata la peste 300.000 de euro.Bolidul a fost declarat furat imediat dupa perchezitiile DIICOT din septembrie 2023, in timpul carora au fost puse sub sechestru 4 autoturisme. Astfel, potrivit site-ului politiaromana.ro, in prezent, autoturismul Lamborghini Urus cu numarul de inmatriculare BV-13-KLN si serie de sasiu ZPBEA1ZL1NLA16633 este cautat de anchetatori, ... citește toată știrea