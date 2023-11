Foto: Porcii pot fi crescuti in gospodarie doar pentru consumul propriu.ANSVSA a emis de curand noile norme privind aplicarea Legii porcului, principala prevedere referindu-se la interdictia pusa pentru comercializarea acestora sau a carnii provenita de la ei.In plus, proprietarii de porci crescuti in gospodarie sunt obligati sa declare animalele la Primarie, in Registrul Agricol.Noile prevederiNormele prevad ca miscarea porcinelor se realizeaza dupa cum urmeaza:a) in exploatatia ... citeste toata stirea