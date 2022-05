Posta Romana va vinde produse alimentare in oficiile postale, in urma unui parteneriat cu Auchan.Compania Nationala Posta Romana va vinde produse alimentare si nealimentare in incinta oficiilor postale din tara, dupa ce a incheiat un parteneriat in acest sens cu Auchan Retail Romania.Proiectul a debutat cu o etapa pilot in 4 oficii postale din Pitesti, anunta compania de stat.Gama selectionata este formata din aproximativ 150 de ... citeste toata stirea