Posta va distribui amenzile pentru rovinieta

Posta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat licitatia organizata de CNAIR, in valoare de 34.800.000 de lei, cu o durata de 24 de luni.Posta Romana si Sucursala Fabrica de Timbre vor presta servicii de imprimare si distribuire de procese verbale transmise contravenientilor de catre CNAIR, in cazul neplatii taxelor de drum. "Ne bucuram ca am castigat inca o licitatie, in conditii avantajoase pentru Posta Romana. Prin linia tehnologica pe care am achizitionat-o, anul acesta, la ... citeste toata stirea