Prea multi arbori periculosi pe marginea cailor ferate

Arborii cazuti pe calea ferata reprezinta, de multi ani, o problema pe care incearca sa o rezolve CFR Infrastructura (care administreaza reteaua de cai ferate din Romania). Compania are un serviciu care se ocupa de astfel de lucrari, insa acesta nu reuseste sa faca fata situatiei, mai ales ca in ultimii ani a fost modificata legislatia si este nevoie de interventii suplimentare in paduri.Pentru a rezolva problema, CFR Infrastructura a lansat o licitatie in urma careia are in plan sa semneze ... citeste toata stirea