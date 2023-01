Preh vrea sa angajeze inca 100 de oameni in fabrica de la Ghimbav

Producatorul de componente auto Preh Romania, furnizor pentru Porsche, Mercedes sau Tesla, are disponibile in prezent 100 de locuri de munca la fabrica de componente auto din localitatea Ghimbav, cele mai multe joburi fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea montarea pieselor (50) si pentru montatori electromecanici (15), dar si pentru ingineri, tehnicieni, programatori sau operatori, potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov. Compania are in prezent 2. ... citeste toata stirea