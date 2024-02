Premiera in Romania: PIB-ul pe cap de locuitor va ajunge la 20.000 de euro in acest an

Premiera in Romania anuntata de ministrul Finantelor: PIB-ul pe cap de locuitor ajunge la 20.000 de euro in 2024.Marcel Bolos anunta ca PIB-ul pe cap de locuitor va ajunge, in premiera, la 20.000 euro in acest an.Produsul intern brut pe cap de locuitor va ajunge, in premiera, la 20.000 euro in acest an iar cheltuielile pentru investitii se situeaza la 120 miliarde de lei, respectiv 7% din PIB, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos, potrivit Agerpres."Anul acesta in care inregistram o ... citește toată știrea