Premiile Arenei Ursilor, Brasov 2024

"Ursii" au revenit la Brasov! Sub forma de jurati la Arena Ursilor - preaccelerare afaceri, un program national organizat de catre ProAfaceri Romania cu scopul de a dinamiza startup-urile din Romania, nu doar din Brasov.Proiectul sustine, in primul rand, startup-uri din domenii precum IT, tehnologie/inovatie si mediu, dar este o infrastructura antreprenoriala pentru orice startup cu potential de scalare la nivel national si international.Evenimentul cu public s-a desfasurat la Radisson Blu