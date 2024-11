Premium Aerotec extinde fabrica din Ghimbav. 180 de angajari anuntate pentru 2025

Premium Aerotec Romania, parte a grupului Airbus, divizia Comerciala, continua sa isi consolideze pozitia pe piata industriei aeronautice, prin extinderea capacitatilor de productie, cresterea personalului si investitii majore in infrastructura si utilaje pentru fabrica din Ghimbav, Brasov.In contextul unei cereri crescute pentru accelerarea productiei si atingerea obiectivului de a livra peste 800 avioane pe an la nivel de grup in urmatorii ani, Premium Aerotec Romania a demarat anul acesta ... citește toată știrea