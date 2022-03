Presa din Germania: Negocierile pentru vanzarea fabricii Premium Aerotec de la Ghimbav catre germanii de la Mubea se vor incheia pana la finalul lunii martie

Producatorul de avioane Airbus negociaza, cu compania germana Muhr und Bender KG, Mubea, vanzarea filialor Premium Aerotec din Varel, Saxonia Inferioara, si de la Brasov - Ghimbav. Locatia din Augsburg nu mai este luata in calcul in cadrul acestei tranzactii.Airbus si Mubea, in calitate de potential partener pentru activitatile de productie piese ale Airbus, au prezentat impreuna reprezentantilor angajatilor o propunere de concept industrial in vederea efectuarii tranzactiei, anunta presa ... citeste toata stirea