Pretul carburantilor tinde sa sara de 7 lei/litru. OMV Calea Feldioarei, cea mai scumpa benzinarie din Brasov

In continua crestere in ultimele saptamani, pretul carburantilor a inceput sa se situeze in jurul valorii de 7 lei/litru in majoritatea benzinariilor din Brasov.Astfelluni, 14 februarie, cea mai ieftina benzina era in benzinariile Luk Oil de pe bulevardele Vlahuta si Grivitei, 6,85 lei/litru. La Petrom, pretul benzinei varia intre 6,89 lei si 6,94 lei per litru, in timp ce pretul cel mai mare era in benzinaria OMV de pe Calea Feldioarei (intersectie cu ocolitoarea) unde este 7,11 lei/litru. ... citeste toata stirea