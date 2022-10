Pretul lemnului de foc va fi plafonat la 500 lei/mc, pana la 31 martie 2023

Guvernul va plafona pretul lemnului de foc la 500 lei pe metru cub, pana la 1 martie 2023, arata un proiect de ordonanta de urgenta care va fi dezbatut in sedinta de azi, 5 octombrie, a Executivului.Astfel, preturile finale facturate se plafoneaza la maxim 500 lei/mc cu TVA inclus pentru urmatoarele sortimente de materiale lemnoase, necesare pentru incalzire in sezonul rece:a) lemn de foc;b) resturi de lemn;c) tocatura provenita din lemn;d) rumegus.In plus, preturile finale ... citeste toata stirea