Pretul motorinei, in continua crestere: 8,26 - 8,54 lei/litru

Benzinariile au aplicat duminica o noua scumpire in cazul motorinei, dupa doua zile de "pauza". Astfel, s-au adaugat intre 8 si 15 bani pe litru, iar cea mai ieftina motorina in Brasov era luni, 28 martie, 8,26 lei/litru in benzinariile Lukoil (fata de 8,11 lei/litru vineri). Cea mai scumpa ajungea la 8,54 lei/litru in statiile OMV, care vineri aveau un pret intre 8,42 - 8,46 lei/litru.Petrom a crescut pretul de la 8,22 lei/litru la 8,3 lei/litru incepand de duminica, 27 martie, in timp ce in ... citeste toata stirea