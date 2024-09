Pretul politelor RCA, plafonat pana la sfarsitul anului

Plafonarea preturilor la politele RCA va fi mentinuta pentru inca trei luni, pana la sfarsitul anului, in baza unei hotarari adoptate in sedinta de miercuri, 25 septembrie, a Guvernului."Recomandarea a venit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru a preintampina aparitia unor dezechilibre in piata. Dar vreau sa reamintesc ca pe parcursul legislativ, in Parlament, se afla un proiect de lege care va aduce o serie de modificari ... citește toată știrea