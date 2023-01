Pretul Vel Pitar: 200 de milioane de euro

Dupa cum anuntam in editiile precedente, Grupo Bimbo, o multinationala mexicana, considerata una dintre cele mai mari afaceri din productia de panificatie din lume, cu o cifra de afaceri de 17 miliarde de dolari in 2021, a cumparat grupul Vel Pitar, liderul pietei de panificatie din Romania, controlat de fondul de investitii american Broadhurst, administrat la randul sau de New Century Holdings (NCH Capital).Miercuri, 18 ianuarie, tranzactia a fost confirmata. "Confirmam tranzactia de vanzare ... citeste toata stirea